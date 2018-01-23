НАН Беларуси планирует создать новый технопарк "Академтехноград"

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная академия наук Беларуси планирует создать новый технопарк "Академтехноград", сообщил сегодня на пресс-конференции председатель Президиума НАН Владимир Гусаков, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы рассматриваем вопрос о создании нового технопарка в Академии наук - "Академтехнограда". Если "БелБиоград" объединяет такие направления, как биотехнологии, медицинские технологии, нанотехнологии, "Академтехноград" будет объединять все направления технического и инженерного профиля. С помощью данных технопарков мы обеспечим внедрение новейших разработок в производство", - сказал Владимир Гусаков.

Кроме того, НАН Беларуси подготовила пакет документов по "БелБиограду" и направила в Администрацию Президента. "Ждем указа по предоставлению преференций резидентам "БелБиограда", чтобы привлечь иностранные инвестиции", - добавил председатель Президиума НАН.-0-