Наноматериал на основе исследования тропической рыбы изобрели в Китае

23 октября, Хэфэй /БЕЛТА - Синьхуа/. Китайские ученые разработали легкий и очень твердый биомиметический защитный материал, который смогут применять для изготовления защитной одежды, шлемов и искусственных костей.

Прорыва в материаловедении добилась группа специалистов под руководством профессора Китайского научно-технологического университета (КНТУ) Юй Шухуна на основе исследования чешуи гигантской арапаимы, крупной тропической пресноводной рыбы.

Обыкновенная пиранья представляет опасность для многих животных в Амазонке и других водоемах южноамериканского континента. Стая пираний уничтожает все на своем пути, за исключением арапаимы, которая покрыта очень жесткой чешуей.

Механизм защиты арапаимы от пираний открыл недавно профессор Калифорнийского университета в Беркли Роберт Ритчи с коллегами. По их мнению, своеобразная скрученная слоистая структура чешуек этой рыбы позволяет чешуе поглощать энергию внешнего раздражителя и не дает ей растрескиваться.

"Суперчешуя" считается идеальным ударопрочным защитным материалом. Тем не менее, для создания аналогичных биоимитирующих материалов необходимо было решить целый ряд проблем в сфере наноструктуры. Ученые из КНТУ успешно решили их и создали суперматериал на основе нановолокна гидроксиапатита, который представляет собой основную минеральную составляющую кости и высокомолекулярного альгината натрия.

Материал, изобретенный китайскими исследователями, согласно итогам механических испытаний, легок как пластик, но тверже зубной эмали.-0-