NASA показало волшебный облачный пейзаж Юпитера

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Космическое агентство NASA опубликовало на своем сайте фотографию необычных облаков в Северном умеренном поясе Юпитера.

Снимок был сделан с помощью космического корабля Juno, который находился в 11 350 км от верхних слоев облаков.

"Вспышки ярко-белых облаков кажутся разбросанными по всей поверхности, а некоторые облака бросают тени на облачные слои под ними", - говорится в описании космической фотографии.-0-