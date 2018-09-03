NASA показало волшебный облачный пейзаж Юпитера

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Космическое агентство NASA опубликовало на своем сайте фотографию необычных облаков в Северном умеренном поясе Юпитера.
Снимок был сделан с помощью космического корабля Juno, который находился в 11 350 км от верхних слоев облаков.
"Вспышки ярко-белых облаков кажутся разбросанными по всей поверхности, а некоторые облака бросают тени на облачные слои под ними", - говорится в описании космической фотографии.-0-
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