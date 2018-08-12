NASA запустило зонд для изучения Солнца

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. NASA запустило зонд Parker Solar Probe, который будет изучать солнечную корону, сообщают информагентства.

Ракета-носитель Delta IV Heavy с зондом стартовала во Флориде с космодрома на мысе Канаверал. Для этого запуска ракету оснастили дополнительной третьей ступенью, чтобы она могла вывести аппарат на высокую эллиптическую орбиту.

Планируется, что зонд в течение семи лет совершит 24 витка вокруг Солнца. Создатели рассчитывают, что он сможет пролететь на расстоянии 6,1 млн км над поверхностью звезды. Ранее так близко к Солнцу не приближался ни один зонд. Ряд инструментов Parker Solar Probe расположен под массивным тепловым щитом, который должен защитить аппарат. Первое его сближение с Солнцем состоится в ноябре, первые полученные снимки будут переданы на Землю в декабре.-0-