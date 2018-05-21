Названы полезные и малоизвестные функции Android

Смартфоны на платформе Android имеют очень много полезных и интересных функций. Но некоторые возможности вашего устройства до сих пор малоизвестны.

Первой такой функцией является встроенный черный список. В него можно вводить нежелательные для вас номера. Чтобы это сделать, нужно зайти в параметры контакта, и выбрать функцию "Голосовая почта". После выполненных действий номер уже не сможет дозвониться до вас.

Следующей удобной функцией считается возможность отключать раздражающие оповещения приложений, установленных на смартфоне. Этого можно добиться, удерживая экран устройства и после войти в меню "Приложения".

Самая развлекательная функция, о которой мало кто знает — это веселая игра-пасхалка. Игра доступна для гаджетов с версией не старее Android 2.3 Gingerbread. Чтобы ее запустить, нужно быстро и часто нажимать на строку "Версия Android" в пункте настроек "О телефоне".

Бывает ли у вас проблема, что смартфоны разряжаются слишком быстро и зарядки не хватает даже на день? Есть способ сэкономить энергию на 20-30%. Достаточно лишь установить черную заставку на рабочий стол.