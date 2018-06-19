Нейронная сеть от Google позволит прогнозировать дату смерти пациента

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания Google создала нейронную сеть, способную предсказывать дату смерти человека, основываясь на данных его медицинских обследований. Об этом сообщает ТАСС.
Нейронная сеть была протестирована в одном из медицинских учреждений. С ее помощью удалось более точно предсказать вероятность смерти пациентки с терминальной стадией рака груди. Согласно вычислениям оборудования, установленного в больнице, вероятность смерти женщины во время пребывания в медицинском учреждении составляла 9,3%. Нейронная сеть Google выдала показатель равный 19,9%. В действительности пациентка скончалась через несколько дней.
Повысить точность прогноза удалось благодаря анализу ранее не использовавшихся записей в старых медицинских картах и файлах PDF. В целом нейронная сеть проанализировала 175 639 факторов. Как показали исследования, эффективность новой технологии Google выше, чем у любой из существующих программ.
Уникальная нейронная сеть также способна давать прогноз на выздоровление пациента, определять срок его пребывания в больнице и вероятность повторного обращения за медицинской помощью.
В последнее время компания Google активно занимается разработками в области искусственного интеллекта, изучая возможности его применения в медицине, в том числе дерматологии, офтальмологии и кардиологии.-0-
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