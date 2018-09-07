Новая функция Viber: теперь сообщения можно переводить на любой язык

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Viber объявил о запуске новой функции своего мессенджера. Теперь пользователи могут переводить сообщения на любой язык прямо в чате. Пока эта функция доступна только обладателям гаджетов на системе Android, но разработчики обещают в ближайшее время добавить эту функцию и владельцам iOS.
Чтобы перевести сообщение, нужно всего лишь нажать на него и выбрать язык перевода. В остальное время сообщения будут автоматически переводиться на язык, установленный на телефоне. Новая функция в мессенджере — плод трудов сотрудничества Viber и Google Translate.-0-
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