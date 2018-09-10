Объединение специалистов в области искусственного интеллекта появилось в Беларуси

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство юстиции зарегистрировало Белорусское общественное объединение специалистов в области искусственного интеллекта, сообщили БЕЛТА в пресс-службе министерства.

В него вошли ученые и специалисты, работающие в этой области. Сейчас объединение насчитывает в своем составе более 60 членов от всех областей страны и Минска.

Среди целей деятельности - решение совместными усилиями вопросов образования и научной подготовки в указанной области, а также внедрение моделей, методов и средств искусственного интеллекта в народное хозяйство и их использование.-0-