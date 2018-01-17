17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Одноклассники" запустили социальный онлайн-проект "Работа мечты", который призван помочь людям в поисках работы. Об этом сообщают российские СМИ.

Как говорится на странице проекта, он создан для профессионалов, ищущих работу и желающих преуспеть в карьере или перейти в другую отрасль.

"Что мы ждем от вас? Историю! Свою, своего друга, своей мамы или коллеги - кого угодно, любого человека, которому сейчас на самом деле трудно, плохо и он давно не может найти работу", - говорят авторы инициативы.

В рамках онлайн-проекта пользователи смогут делиться своими историями о поиске работы и получить советы по трудоустройству. Свой опыт можно публиковать непосредственно в соцсети "Одноклассники" с хештегом #работамечты или в приложении для прямых трансляций OK Live на смартфонах iOS и Android.

Акция продлится месяц. Каждую неделю будет проходить голосование в группе проекта, по его итогам определятся истории-победители. Их авторы получат бесплатную помощь в поиске работы и будут вести видеодневники в приложении OK Live с рассказом об этом.

Также в группе проекта будут публиковаться советы по трудоустройству и тематические видеоролики, проходить вебинары.-0-