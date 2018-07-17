17 июля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Около 4 млн просмотров набрали бриф-интервью из пресс-центра ОК Live "Славянского базара в Витебске", сообщили БЕЛТА в дирекции фестиваля.

В этом году в дополнение к Международному пресс-центру фестиваля возле Летнего амфитеатра работал и пресс-центр ОК Live (мобильного стримингового приложения социальной сети "Одноклассники"), из которого каждый день с 12 по 16 июля проводились прямые трансляции. Интернет-аудитория увидела бриф-интервью с известными артистами, участниками концертов, членами жюри и лауреатами международных конкурсов, комментарии и вопросы от зрителей в режиме реального времени.

"В общем итоге они набрали почти 4 млн просмотров. В первый день трансляция набрала 800 тыс. просмотров, в остальные дни эта цифра превысила 1 млн. Теперь все записи доступны в официальном сообществе "Славянского базара в Витебске", - отметили в дирекции.

Участниками стримов стали Наталия Орейро, Горан Брегович, Макс Барских, Михаил Турецкий, Александр Панайотов, Робертино Лоретти, Димаш Кудайберген, Роза Рымбаева, ESTRADARADA, Зара, Сергей Соседов, Ядвига Поплавская, Тео, Константин Москович, Александр Морозов, Руслан Алехно, Петр Елфимов, Сергей Волчков, Алена Ланская, Денис Майданов, Владимир Гришко, BEL SUONO, Лада Мишина, Михал Качмарек, Михаэла Носкова, Денис Реконвальд, Иван Вабищевич и многие другие. Гостями пресс-центра OK Live стали также участники XXVII Международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск-2018": обладатель Гран-при Марчел Рошка (Румыния), Володя Атанесян (Армения), Евгений Курчич (Беларусь), Тамрико (Грузия), Ребека Эмбиль (Куба), Ажар Чолушева (Кыргызстан), Алекс Силверс (Латвия), Гражвидас (Литва), Керт Каллея (Мальта), Самир Логин (Молдова), Анастасия Карабешкина (Россия), Мила Нитич (Украина).-0-