15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оператор life:) расширяет сеть 4G, сообщили БЕЛТА в пресс-службе оператора.
Теперь высокими скоростями LTE могут воспользоваться жители таких населенных пунктов, как Смольница, Слободщина, Домошаны, Мостище, Королев Стан, Орешники. Все они находятся в Минском и Смолевичском районах в направлении дороги в Национальный аэропорт Минск.
Кроме того, 4G-сеть появилась в деревне Валейкуны, которая находится в Островецком районе Гродненской области. Теперь LTE life:) есть и в районе строящейся атомной электростанции.
Продолжает развиваться 4G-сеть в тех городах, где она появилась ранее. В частности, улучшение сети LTE было проведено в Минске, Гродно, Витебске.
Чтобы пользоваться 4G, смартфон абонента и SIM-карта должны поддерживать этот стандарт. Проверить поддержку стандарта 4G можно на сайте оператора life:).
Оператор life:) запустил 4G в августе 2016 года.-0-
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