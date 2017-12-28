От биткоина отделилась новая криптовалюта

От самой популярной мировой криптовалюты биткоина отделилась новая часть. В результате хардфорка появился Bitcoin Gold (GOD), передают информагентства.

Китайский предприниматель Чандлер Го позиционирует Gold как некоммерческую P2P-организацию. Он обещает, что из 21 млн токенов 17 осядут в кошельках пользователей, а еще 4 млн монет пойдут на благотворительность.

Данный хардфорк планировали приурочить к Рождеству. Го заявил, что майнинг новой криптовалюты пока не предусмотрен. В настоящее время торги GOD проходят на криптобирже YoBit. Впоследствии проект поддержат еще 46 бирж, среди которых Bithumb, Bittrex, Poloniex, OKEX, Kraken, GDAX и Huobi.pro. Основная сеть Bitcoin Gold развернется в начале 2018 года.