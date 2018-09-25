Первая в мире высокоскоростная железная дорога через пустыню заработала в Саудовской Аравии

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Завершилось строительство двухлинейной электрифицированной высокоскоростной железной дороги из Мекки в Медину. Об этом пишет русский журнал в Дубае Aviamost.

Это первая в мире высокоскоростная железная дорога через пустыню. Общая протяженность линии составляет 450 км, дорога пересекает Аравийскую пустыню, Джидду, Рабиг, Экономический город короля Абдаллы.

Как сообщает ТАСС, сегодня железная дорога официально пущена в эксплуатацию. В церемонии открытия приняли участие король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд и кронпринц Мухаммед бен Сальман.

На маршруте Мекка-Медина будут использоваться скоростные поезда, которые с 2006 года производит испанская компания Patentes Talgo S.L. Данная модель способна развивать скорость до 365 км/ч при минимальном потреблении энергии.

В период с мая по октябрь температура в Мекке редко опускается ниже плюс 40 градусов, в связи с чем компания Talgo предусмотрела в поездах высокоэффективную систему климатического контроля и кондиционирования воздуха. Инженеры также разработали эффективные способы защиты от песка.-0-