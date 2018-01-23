Первого в мире робота-продавца "уволили" за неуместные шутки

Первый в мире робот-продавец Pepper плохо справлялся со своими обязанностями и был уволен. Об этом сообщается на портале Digital Trends.
Руководство продуктового магазина Margiotta Food & Wine в Эдинбурге отказалось от услуг робота-продавца, созданного японской компанией SoftBank. "Работник" продержался лишь неделю.
Сообщается, что Pepper не всегда понимал суть просьбы покупателя. Когда у него спрашивали, где найти пакет молока, он мог ответить что-то вроде "в разделе молочных продуктов", не объясняя при этом, где именно он находится.
Также робот не всегда разбирал слова из-за шума в торговом зале и мог неуместно пошутить.
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