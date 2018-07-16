Первый британский космодром появится в Шотландии к 2020 году

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый космодром может появиться на территории Великобритании в 2020 году. Площадкой для строительства станет удаленный район на шотландском полуострове Амхойн, сообщает ТАСС со ссылкой на ВВС.

Планируется, что космодром будет возведен в графстве Сатерленд, в 56 км от ядерного полигона Дунрей. Площадка будет использоваться для запуска небольших спутников на полярную орбиту с целью наблюдения земной поверхности, а также сбора других данных, представляющих научный интерес.

Строительством объекта займется шотландское предприятие Highlands and Islands Enterprise (HIE), первоначально получившее от Британского космического агентства $3,3 млн. Над проектом также будет работать американский аэрокосмический гигант Lockheed Martin, которому правительство Великобритании предоставит грант в размере $31 млн. В целом Лондон выделит на строительство космодрома $44,3 млн.

Космодром в малонаселенном районе на полуострове Амхойн станет первым сооружением такого рода на территории Соединенного Королевства. Север Шотландии является идеальным местом для подобных целей: в случае неудачного запуска ракеты не обрушатся на населенные пункты.-0-