Плавучая труба соберет в Тихом океане пластиковый мусор

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Плавучая труба длиной 600 м начала миссию по сбору пластикового мусора в Тихом океане. Об этом сообщает CNN.

В сентябре фонд Ocean Cleanup отправил в путь из Сан-Франциско первую в мире систему очистки океана. Сегодня система приступила к очистке одной из самых больших свалок на планете - гигантской плавучей кучи мусора между Сан-Франциско и Гавайями, которая по площади в два раза больше штата Техас.

Плавучая U-образная труба под названием Wilson снабжена сетью глубиной три метра, которая будет улавливать плавающий пластик на поверхности воды и под водой. Каждые два месяца плавучий мусоровоз будет транспортировать собранный пластик на берег для переработки и создания новых продуктов.

Плавучая система очистки перемещается с помощью природных сил - воды и ветра, захватывая весь мусор, встречающийся на пути. Труба оснащена спутником, радарными отражателями, системой навигации и GPS, с помощью которых будет отслеживаться местонахождение системы в Тихом океане. Wilson не нуждается во внешних источниках энергии: вся используемая электроника питается от Солнца.

В Мировом океане сейчас насчитывается около 150 млн т пластика, и это число, как ожидается, утроится в следующем десятилетии. Загрязнение Мирового океана угрожает жизни морских обитателей, влияет на изменение климата, а также оказывает негативное влияние на такие сферы, как рыболовство и туризм. Представители компании Ocean Cleanup, которая тестирует очищающие системы в течение последних пяти лет, надеются, что к апрелю 2019 года Wilson соберет 50 т мусора и очистит мировой океан от 90% пластика к 2040 году.-0-