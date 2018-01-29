PlayStation 5 ждут в 2019 году

Ряд аналитиков считает, что новая игровая приставка Sony PlayStation 5 может быть презентована во второй половине нынешнего года. Дэмиан Тхонг из компании Macquarie Capital Securities уверен, что массовая продажа консоли начнется уже в следующем году.
Японский производитель может активизировать усилия на фоне успехов Microsoft Xbox One X и в скором времени представить игровую платформу нового поколения.
Учитывая, что Xbox One X вышла совсем недавно, у "Сони" есть все шансы быстро выпустить ответ и превзойти соперника почти во всем. Вероятнее всего, в случае старта массовых продаж в начале 2019 года, сохранится обратная совместимость с эксклюзивами предыдущего поколения и продолжение развития технологии PlayStation VR.
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