Победу российской сборной по футболу увековечили в iPhone X

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский бренд Caviar выпустит лимитированную коллекцию iPhone X с именами футболистов сборной России и ее тренера в честь победы над сборными Египта и Саудовской Аравии на ЧМ-2018. Об этом пишут СМИ.

Коллекция получила название iPhone X Caviar National Teams Russian Heroes.

Дизайн корпуса победного iPhone X выполнен в виде сетки из шестиугольников, имитирующих рисунок на футбольных мячах. На корпусе iPhone X выгравированы имена всей российской сборной, заявленной на ЧМ-2018, а также тренера Станислава Черчесова. Также крышку смартфона украшает российский герб.

"Дизайн этого iPhone X буквально олицетворяет собой преданность болельщиков и их веру в успех команды", - указывается в описании телефона на сайте Caviar.

Стоить новинка будет 237 тыс. российских рублей (около $3700). Выпущено будет всего 24 таких телефона.

Бренд Caviar специализируется на выпуске эксклюзивных версий гаджетов.-0-