Почему хорошие IaaS-провайдеры не строят собственные ЦОД

Одними из достоинств аренды виртуальной инфраструктуры IaaS являются безопасность, надежность и отказоустойчивость данной услуги. Для обеспечения данных требований хорошие IaaS-провайдеры создают распределённые вычислительные системы, в которых оборудование размещается в нескольких географически разнесенных ЦОД. Такой способ построения инфраструктуры имеет еще одно преимущество, позволяет предоставлять услуги клиенту в любой точке мира с минимальными задержками. Например, российский IaaS-провайдер, размещая оборудование в ЦОД на территории России и Республики Беларусь, может обеспечить одинаковую скорость клиентам обеих стран. Возникает вопрос: необходимо ли облачному провайдеру строить собственный ЦОД в точке присутствия для обеспечения гарантированно качественных IaaS-услуг или можно воспользоваться площадями компаний партнёров? Ответ есть.
Строительство ЦОД по своей сложности и затратам превосходит строительство жилого дома, но жилой дом затем продается или сдается, а затраты на ЦОД придется окупать продажей услуг. Исследования показали, что многие облачные провайдеры, рассчитывая строительство собственного ЦОД, недооценивают затраты, что в последствии выливается в серьезные финансовые проблемы и может привести к продаже бизнеса.
Вот лишь немногие задачи, которые надо решить при строительстве ЦОД: проектирование, согласование, получение разрешений, поиск подрядчиков, строительство здания, энергосистем, кабельных систем, генераторов, вентиляции и кондиционирования, пожаротушения, безопасности и так далее. Все они сопряжены с большими затратами.
Зачем IaaS-провайдеру такая головная боль? Лучшая практика, когда компания занимается целиком и полностью своим профильным направлением деятельности. Нередки случаи, когда
Для денег IaaS-провайдера есть лучшее применение! Серверное оборудование, которое используется для построения инфраструктуры, постоянно устаревает, а качество услуг всегда должно быть на современном высоком уровне, поэтому каждые 3 года необходим апгрейд. Продажа старого оборудования даже на 30% не компенсирует затраты на новое, следовательно, необходимы постоянные капитальные вложения в «железо», и эти затраты более эффективны, чем строительство ЦОД.
Ошибочно считать, что если поставщик услуг имеет собственный ЦОД, то он сможет гарантировать максимальную защиту. В большинстве случаев все с точностью до наоборот. Надежный ЦОД должен не только содержать дорогостоящее и отказоустойчивое профессиональное оборудование для обеспечения безопасности, но и обслуживаться высококвалифицированными специалистами. Управление ЦОД – дополнительный профессиональный навык, и существующие кадры облачного провайдера могут им не обладать, а значит, надо либо долго учиться, либо искать соответствующих специалистов – а это дополнительная статья расходов.
В противном случае, некомпетентные сотрудники будут не столько управлять дата-центром, сколько вредить ему, снижая уровень надежности.
Рекомендуем рассматривать вопрос необходимости собственного ЦОД также как вопрос строительство собственного офиса – зачем делать с нуля, если на рынке много идеальных для размещения помещений, которые можно арендовать или купить. Затраты на строительство плохо соизмеряются со здравым смыслом.
Еще один важный момент – конкуренция. Построив собственный ЦОД, IaaS-провайдер вступает в гонку с конкурирующими полноценными дата-центрами, которые всегда будут впереди, так как это их основной профиль работы. Заказчики Iaa-S услуг обращают внимание на уровень надежности и современность дата-центра, из которого предоставляется услуга
Сейчас на рынке существуют и обратные решения – полноценные ЦОД предоставляют IaaS-сервисы. Станет ли такой поставщик профессиональным IaaS-провайдером? Скорее всего, нет. Основные услуги дата-центра - размещение оборудования, аренда машинного зала, техническая поддержка, телекоммуникации и консультационные услуги, а доля собственных облачных сервисов составляет лишь 5-10%. Дата-центру, также, как и IaaS-провайдеру, выгоднее заниматься своим направлением деятельности, и привлекать партнеров в лице IaaS-провайдеров для расширения перечня услуг.
Так, например, поступает «ИТ-ГРАД» – крупнейший
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