Покупатель укусил iPhone и тот взорвался - видео

Один из посетителей китайского магазина мобильной электроники решил проверить подлинность iPhone. Для этого он надкусил аппарат, что спровоцировало детонацию гаджета.

К счастью, парень успел вытащить смартфон изо рта, иначе он получил бы гораздо более серьезные травмы. В результате детонации никто не пострадал.

Опубликовавший ролик портал полагает, что аппарат был не оригинальным и продавался как товар second hand. Скорее всего, аккумулятор девайса действительно не является оригинальным.