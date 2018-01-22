Покупатель укусил iPhone и тот взорвался - видео

Один из посетителей китайского магазина мобильной электроники решил проверить подлинность iPhone. Для этого он надкусил аппарат, что спровоцировало детонацию гаджета.
К счастью, парень успел вытащить смартфон изо рта, иначе он получил бы гораздо более серьезные травмы. В результате детонации никто не пострадал.
Опубликовавший ролик портал полагает, что аппарат был не оригинальным и продавался как товар second hand. Скорее всего, аккумулятор девайса действительно не является оригинальным.
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