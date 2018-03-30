Полет американских астронавтов на Луну запланирован на 2023 год

Астронавты из США запланировали полет на Луну в 2023 году, такую информацию озвучило НАСА в своем докладе.

На орбиту будет выведен новый космический корабль Orion с экипажем. Испытательный полет без астронавтов на новой ракете-носителе Space Launch System (SLS) Block 1 должен пройти в 2020 году. Запуск корабля с экипажем откроет серию межконтинентальных полетов в США.

Второй полет к Луне корабля с астронавтами намечен на 2024 год. На орбиту будет выведена ракета-носитель SLS Block 1B.

В планах американского космического агентства также полеты на Марс.