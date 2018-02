Пользователи пожаловались, что из AppStore пропали приложения Telegram и Telegram Х

Мессенджер Telegram исчез из AppStore. Об этом сообщили владельцы техники от компании Apple. Причины, по которым из магазина приложений исчезли Telegram и Telegram Х, пока не оглашаются.

Первого февраля от владельцев устройств на базе iOS стали поступать жалобы на то, что из AppStore пропали приложения Telegram и Telegram Х. Люди по всему миру не смогли установить приложения себе на телефон. При этом, как сообщают пользователи, со смартфонами на базе Android подобной проблемы не возникло.

Создатель мессенджера Павел Дуров заявил, что это "незначительная проблема", которую очень скоро устранят. Некоторые пользователи выдвинули предположение, что это ошибка разработчиков. Полагают, что они хотели загрузить обновление Telegram, но по ошибке удалили его из AppStore.

Minor issue, should be back soon.