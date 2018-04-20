Портал "Мой горад" заработал в Кричеве и Солигорске

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Портал "Мой Горад" 115.бел заработал в Кричеве и Солигорске, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Центре информационных технологий Мингорисполкома.

Пока сервис находится в тестовой эксплуатации. В Кричеве уже принято 16 запросов, в Солигорске - 9. В перспективе такой возможностью смогут воспользоваться и жители других городов Беларуси.

Портал создавался для отправки запросов повседневного текущего характера, касающихся жилищно-коммунальных услуг и городского хозяйства Минска, начал функционировать в ноябре 2015 года. С июля 2017 года им стали пользоваться также жители Витебска.

Всего благодаря сервису в столице решено почти 120 тыс. проблем, в областном центре - свыше 1 тыс. На сайте зарегистрировано почти 59,8 тыс. человек.

Главная задача портала - упростить взаимодействие служб ЖКХ с горожанами. Здесь можно отслеживать статус обработки отправленного сообщения, а также анализировать результаты работы в формате "было" и "стало", оценивать качество выполнения заявок.-0-