Портал "Мой горад" заработал в Кричеве и Солигорске

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Портал "Мой Горад" 115.бел заработал в Кричеве и Солигорске, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Центре информационных технологий Мингорисполкома.
Пока сервис находится в тестовой эксплуатации. В Кричеве уже принято 16 запросов, в Солигорске - 9. В перспективе такой возможностью смогут воспользоваться и жители других городов Беларуси.
Портал создавался для отправки запросов повседневного текущего характера, касающихся жилищно-коммунальных услуг и городского хозяйства Минска, начал функционировать в ноябре 2015 года. С июля 2017 года им стали пользоваться также жители Витебска.
Всего благодаря сервису в столице решено почти 120 тыс. проблем, в областном центре - свыше 1 тыс. На сайте зарегистрировано почти 59,8 тыс. человек.
Главная задача портала - упростить взаимодействие служб ЖКХ с горожанами. Здесь можно отслеживать статус обработки отправленного сообщения, а также анализировать результаты работы в формате "было" и "стало", оценивать качество выполнения заявок.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4702 BYN
|2.46 BYN
|2.472 BYN
|USD
|2.0035 BYN
|2 BYN
|2.005 BYN
|RUB
|3.2694 BYN
|3.25 BYN
|3.27 BYN