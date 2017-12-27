Представлен самый маленький в мире телефон

Компания Clubit New Media, Ltd. совместно с Zanco анонсировала выпуск самого маленького мобильного телефона в мире — Zanco Tiny T1.

Сообщается, что ширина дисплея маленького гаджета составляет 1,25 см, толщина устройства достигает 1,2 см, а высота – 4,76 см. Весит новинка всего 13 граммов. Мобильный телефон может сохранять до 300 контактов и 50 СМС. Работать в режиме ожидания он может в течение трех суток. Также известно, что гаджет поддерживает 13 языков и имеет Micro USB порт. Из-за своего маленького размера телефон может работать только в сети 2G. Корпус новинки выполнен в черном цвете.

Массовое производство самого маленького телефона в мире еще не началось, однако проект пользуется большой популярностью. Возможно, в скором времени Zanco Tiny T1 будут доступны для покупки в разных странах.-0-