Приложение "Мобильный мастер" внедрили в ЖКХ Жлобина

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Приложение "Мобильный мастер" для организаций ЖКХ внедрили в Жлобине, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Центре информационных технологий Мингорисполкома.

Приложение установлено на смартфоны рабочих по комплексному обслуживанию зданий и сооружений. Заявка, поступившая на короткий номер 115, сразу направляется непосредственному исполнителю. Кроме того, в Жлобине недавно заработал портал "Мой горад" 115.бел.

"Мы закупили для своих работников 40 мобильных телефонов, где установили специальную программу. В ней можно видеть всю информацию по домам, какие работы там проводились. Функции диспетчера ограничиваются только контролем за выполнением заявок, не требуется их распределение по хаус-мастерам. По новой системе работаем две недели. Также планируем запустить чат-бот, где жильцы смогут узнать о плановых и аварийных отключениях жилищно-коммунальных услуг", - отметил начальник единой диспетчерской и аварийной служб (ЕДС и АДС) предприятия "Жилкомсервис 2" Денис Захарич.

Мобильное приложение "Мобильный мастер" разработало КУП "Центр информационных технологий Мингорисполкома". Также приложение внедрили в Минске и Солигорске.-0-