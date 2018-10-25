Ракета-носитель "Союз-2.1б" успешно стартовала с космодрома Плесецк

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ракета-носитель "Союз-2.1б" с космическим аппаратом стартовала с космодрома Плесецк и успешно вывела на расчетную орбиту космический аппарат. Об этом сообщает ТАСС.

Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России осуществлен 25 октября в 03.15 по минскому времени с пусковой установки №4 площадки №43 государственного испытательного космодрома Плесецк боевым расчетом Космических войск ВКС.

Все предстартовые операции и старт РКН "Союз-2.1б" прошли в обычном режиме. Средства наземного автоматизированного комплекса управления осуществляли контроль проведения пуска и полета ракеты-носителя.

В Минобороны России сообщили, что ракета-носитель успешно вывела на расчетную орбиту космический аппарат. "С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы космического аппарата функционируют нормально", - проинформировали в ведомстве.

По данным военных, после вывода аппарата на орбиту офицеры Центра контроля космического пространства (ЦККП) приступили к анализу и обработке координатной и некоординатной информации о новом космическом объекте для принятия его на сопровождение наземными средствами Главного центра разведки космической обстановки Космических войск ВКС. "Ежесуточно для поддержания Главного каталога космических объектов специалистами ЦККП Космических войск ВКС обрабатывается более 60 тыс. измерений", - отметили в Минобороны.

Это третий пуск ракеты-носителя "Союз-2", проведенный в 2018 году с космодрома Плесецк. Предыдущий был осуществлен 17 июня.-0-