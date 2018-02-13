Рассекречена производительность и характеристики Samsung Galaxy S9

Презентация двух новых флагманов южнокорейского производителя Samsung пройдет через две недели. Однако уже сегодня о новинках S9 и S9+ известно практически все.
В частности, на днях появились результаты синтетического тестирования процессоров новинок девятой серии в Geekbench. Смартфон SM-G960F (будущий S9+) оснащен процессором Exynos 9810. В одноядерном режиме тестирования смартфон набрал 3648 баллов, в многоядерном - 8894 очка.
По сравнению с прошлогодним флагманом S8, его номинальная производительность выросла в 1,8 раза. Впрочем, обойти основных конкурентов Apple iPhone 8 и 8 Plus и iPhone X.
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