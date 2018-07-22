Разработана технология мгновенной зарядки IPhone

Ученые из Аделаидского университета разработали инновационную технологию, способную мгновенно заряжать IPhone. Как сообщает ABC News со ссылкой на портал Motherboard, метод основан на принципе скоростного перемещения заряда. Разработка представляет собой замену стандартной батареи IPhone на устройство, оборудованное датчиками, которые отвечают за получение и распределение энергии.

Теперь новой разработке предстоит пройти тесты, чтобы определить безопасность использования нового метода.