Развитие интернет-коммуникаций обсудят на Минском областном форуме "Молодежь оnline"

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Развитие интернет-коммуникаций и продвижение в социальных сетях обсудят на Минском областном форуме "Молодежь оnline", который пройдет 26-27 апреля в Минском городском образовательно-оздоровительном центре "Лидер", сообщили БЕЛТА в Миноблисполкоме.

Подготовлена двухдневная образовательная программа, которая даст комплексные знания по интернет-коммуникациям, эффективным при формировании общественного мнения, блогерству, использованию интернет-технологий в работе с молодежью. Кроме того, пройдут мастер-классы по продвижению в социальных медиа и презентация проектов по взаимодействию государственных органов со СМИ.

Проект направлен на подготовку и образование специалистов по идеологической работе, культуре и по делам молодежи райгорисполкомов, курирующих вопросы реализации государственной молодежной политики, работу в сети Интернет, а также на обучение молодежных лидеров из числа областного Совета молодежи, актива областной организации ОО "БРСМ", представителей региональных СМИ.

Организаторами проекта выступают главное управление идеологической работы, культуры и по делам молодежи Минского облисполкома, Минский областной комитет ОО "БРСМ", Минский областной институт развития образования, Академия управления при Президенте Беларуси, ЗАО "Столичное телевидение" при поддержке Министерства информации Беларуси.-0-