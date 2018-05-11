Региональный этап конкурса Imagine Cup пройдет в Минске 19 мая

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Региональный этап конкурса международного технологического конкурса Imagine Cup среди странг СНГ состоится 19 мая в Минске, сообщили БЕЛТА организаторы.

Победитель этого этапа конкурса получит возможность отправиться в США на финал Imagine Cup 2018 и побороться за главный приз - $100 тыс. на дальнейшее развитие своего проекта.

Беларусь на региональном этапе представят команды SmartLamp из Полоцка и SlutskTeam из Слуцка, которые одержали победу на национальном этапе, прошедшем в Минске в конце апреля. Всего в нем приняли участие шесть команд. Жюри оценивало проекты по нескольким критериям, среди которых инновационность, востребованность, ценность и конкурентоспособность. Одним из основных условий конкурса стало использование в проекте программного продукта Microsoft Azure.

Команда SmartLamp представила проект "умной" светодиодной лампы - декоративного прибора, который идентифицирует человека по голосу. Перед первым включением лампы пользователь регистрируется на сайте и получает аккаунт, привязанный к устройству. Далее настраивается голосовая регистрация и создается подборка световых эффектов. Лампа включается голосом и воспроизводит ранее заданные эффекты. Пользователи-энтузиасты могут разрабатывать и добавлять новые световые эффекты. В своем проекте ребята использовали когнитивные сервисы Microsoft по распознаванию речи.

Команда SlutskTeam из Слуцка продемонстрировала проект TheBestConsultant, который предназначен для улучшения сферы обслуживания. Идея заключается в создании программно-инженерного комплекса, который с помощью камер видеонаблюдения и специальных алгоритмов подскажет консультанту способ общения с клиентом.

Как отметил руководитель по работе с сектором образования Microsoft Belarus Евгений Корень, Imagine Cup - уникальный конкурс, который позволяет молодым талантам реализовать свой потенциал и применить знания в области ИТ. "Это возможность начать успешную карьеру и получить стартовый капитал на открытие бизнеса в сфере информационных технологий", - добавил он.-0-