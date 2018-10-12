РЕПОРТАЖ: Транспортная безопасность будущего представлена на Huawei Connect 2018

Новый алгоритм использования облачных технологий и Интернета вещей, объединенный стратегией AI, представлен на международной выставке Huawei Connect 2018 в Шанхае. Что это такое и как поможет нам в будущем упростить жизнь, на примере безопасности дорожного движения рассказал корреспонденту БЕЛТА генеральный директор ООО "Бел Хуавэй Технолоджис" Пань Юн, который участвовал в мероприятии.

Всепроникающий искусственный интеллект

Генеральный директор обратил внимание на объявленную Huawei во время международного форума новую стратегию AI. Она направлена на обеспечение всепроникающего искусственного интеллекта для построения полностью связанного между собой цифрового мира.

По мнению Пань Юна, новые технологии AI в перспективе придут во все страны мира, в том числе и в Беларусь. "Новейшие решения нашей компании в том числе актуальны в контексте перспектив построения цифровой экономики в Беларуси, - продолжил он. - Сейчас белорусское правительство уделяет огромное внимание данному направлению".

Умные светофоры

Новые возможности откроются с приходом технологий AI для умного транспорта, станет качественно новым уровень безопасности дорожного движения. И это важно для каждого человека. Самый простой пример - сейчас красный или зеленый свет светофоров четко определен по времени, то есть горит какое-то количество секунд вне зависимости от ситуации на дороге, пробок или же их отсутствия.

Новые технологии сделают светофор "умнее" - он будет реагировать на реальную ситуацию и транспортную насыщенность на дорогах, сможет при необходимости пропускать больше машин на радость автомобилистам.

Умный транспорт не даст уснуть за рулем

...Едет уставший водитель и начинает клевать носом, съезжая все ближе к краю полосы. Ситуация не из лучших… Кто поможет человеку за рулем? Тот же искусственный интеллект. Он отреагирует и пришлет сообщение с настоятельной просьбой остановиться и отдохнуть. Сделано это будет на основе сигнала высококлассных камер видеонаблюдения, которым "пришлась не по нраву" езда засыпающего водителя...

"Это только маленький элемент, на примере которого становится очевидна польза внедрения технологии AI. Это огромный эффект и новый уровень качества нашей жизни", - омечает Пань Юн.

Высокотехнологичные решения для Беларуси

Генеральный директор "Бел Хуавэй Технолоджис" высоко оценивает видение белорусской стороной перспектив развития IT, а также создаваемых для отрасли условий. Пань Юн напоминает, что цифровизация затронет каждого в отдельности, а также все сферы и позволит в том числе повысить эффективность производственных процессов. По его мнению, многие из представленных в Шанхае высокотехнологичных решений могут быть применимы и в Беларуси.

Кстати, белорусские представители из различных отраслей также участвовали в работе выставки, изучали возможности и перспективы применения высокотехнологичных новинок в стране с учетом поставленных на государственном уровне задач сделать Беларусь IT-cтраной.

"Во время встреч в Шанхае обсуждались современные решения, в том числе и по обеспечению безопасности дорожного движения, развитию транспортной инфраструктуры нашей страны. Есть определенные договоренности о намерениях взаимодействовать с китайской компанией Huawei как одной из ведущих в отрасли по использованию разработанных ею современных высокотехнологичных решений для более эффективного обеспечения безопасности дорожного движения", - рассказал начальник управления Государственной автомобильной инспекции МВД Беларуси Дмитрий Корзюк, который в составе белорусской делегации участвовал в выставке Huawei Connect 2018.

Экспозиция прошла в Шанхайском всемирном выставочном и конференц- центре. На нее приехали более 30 тыс. человек из 170 стран мира.

… Новый уровень облачных вычислений и большие данные, искусственный интеллект и Интернет вещей, а также решения для умного города, обеспечения безопасного дорожного движения, умных электросетей, умного транспорта и интеллектуальной системы образования - перечень тем этого масштабного IT-форума в Шанхае был как никогда многогранным.

Алина ГРИШКЕВИЧ,

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