Российские ученые создали источник инфракрасного излучения для работы в открытом космосе

19 июля, Москва /БЕЛТА-ТАСС/. Источник инфракрасного излучения, способный работать в открытом космосе, создали ученые из Научного центра волоконной оптики (НЦВО) Российской академии наук (РАН), сообщила пресс-служба академии.

Статью о своей работе российские специалисты опубликовали в Journal of Lightwave Technology.

Разработанный в НЦВО источник состоит из оптических волокон, содержащих ионы висмута. "Такой источник может излучать в ранее недоступных областях инфракрасного спектра и открывает новые практические возможности для самых разных сфер науки и техники. Его основное применение связывают с использованием в экстремальных условиях: при длительном воздействии радиоактивного излучения и низких температур, близких к космическим", - отмечается в сообщении.

Оптическое волокно - это, как правило, стеклянная конструкция, способная переносить внутри себя электромагнитное излучение. Перенос этого излучения происходит благодаря тому, что свет, введенный в такую конструкцию, не выходит за его пределы, а распространятся внутри.

Самое массовое применение оптического волокна - передача интернет-сигнала. Кроме этого, оптическое волокно используется для создания датчиков, лазеров, источников света и других устройств.-0-