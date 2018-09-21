Российский центр подготовки космонавтов получил тренажеры для тренировки участников межпланетных перелетов

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центр подготовки космонавтов (ЦПК) получил аппаратуру, которая поможет подготовить космонавтов к межпланетным полетам. Об этом 20 сентября сообщает ТАСС.
Речь идет об универсальном компьютерном стенде робототехнических систем. Стенд создан на основе единого комплекса программно-аппаратных средств моделирования виртуальных 3D-моделей роботов. Он будет использоваться для проведения эргономических исследований и отработки взаимодействия участников длительных экспедиций с различными робототехническими системами космического назначения.-0-
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