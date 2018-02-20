Samsung представил самый емкий в мире накопитель на 30 ТБ

Южнокорейский производитель "Самсунг" представил SSD-накопитель емкостью 30,72 терабайта. Устройство выполнено в стандартном форм-факторе 2,5 дюйма и оснащено SAS-интерфейсом с пропускной способностью 12 Гбит/с.
Максимальная скорость чтения информации превышает 2100 МБ/сек, записи - 1700 МБ/с. В накопитель новинки встроены чипы V-NAND на 512 ГБ. Кэшированная память представлена 40 ГБ DDR4.
Сообщается, что производитель дает гарантию в течение пяти лет с учетом ежедневной перезаписи. В скором времени возможен выпуск накопителей на 15,36 ТБ, 7,68 ТБ, 3,84 ТБ, 1,92 ТБ, 960 ГБ и 800 ГБ.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4246 BYN
|2.421 BYN
|2.428 BYN
|USD
|1.961 BYN
|1.961 BYN
|1.965 BYN
|RUB
|3.4685 BYN
|3.46 BYN
|3.47 BYN