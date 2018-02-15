Серьезная уязвимость найдена в Skype, но Microsoft пока не отреагировал

В версии Skype для настольных ПК обнаружена серьезная уязвимость, которая обеспечивает хакерам доступ к системе без ведома пользователя. Владелец приложения, корпорация Microsoft, решила не спешить с ее устранением.

Прореху в "обороне" мессенджера обнаружил независимый исследователь Стефан Кантак. По его словам, через пакет обновлений можно внедрить вредоносную библиотеку и открыть доступ к файлам и командам пользователя. При этом одинаково успешно вирус работает в ОС Windows, MacOS и Linux.

Об этом стало известно еще в сентябре 2017 года, но "Майкрософт" ответила, что переработка кода займет время и защита от вредоноса выйдет вместе с новой версией программы, а не отдельным обновлением.