Сервис по приему платежей через QR-код презентуют на "ТИБО-2018"

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сервис по приему платежей в ЕРИП через QR-код презентует РУП "Белпочта" на XXV Международном форуме по информационно-коммуникационным технологиям "ТИБО-2018", который пройдет в Минске 14-18 мая. Такая информация размещена на сайте предприятия, сообщает БЕЛТА.
Во время форума состоится презентация различных сервисов на базе IT. Среди них идентификация клиента при оказании услуг почтовой связи с использованием электронной цифровой подписи на SIM-карте мобильного телефона, а также прием платежей в ЕРИП по QR-коду в отделениях почтовой связи.
На выставочном стенде компании будет организована площадка для демонстрации возможности доставки почты квадрокоптером.
Кроме того, запланирована торжественная презентация почтового проекта "XXV Международный IKT-форум "ТIBО", состоящего из почтовой марки, конверта Первого дня и специального почтового штемпеля. Марка печаталась с QR-кодом со ссылкой на
Кроме того, на выставочном стенде "Белпочты" будет организована акция, посвященная Году малой родины: посетители выставки смогут подписать в адрес родных и близких почтовые карточки с бесплатной доставкой в любой населенный пункт Беларуси. Пройдет также акция "Привет с выставки TIBO", во время которой можно будет бесплатно оформить поздравительные письма self mailer через интернет-сервис "Поздравления с праздниками" и отправить их.
Форум "ТИБО" - крупнейшее в сфере ИКТ ежегодное международное событие, организованное при поддержке Министерства связи и информатизации Беларуси. В этом году на "ТИБО" будут демонстрировать достижения в робототехнике, новые мобильные сервисы и приложения, информационные технологии для городского сектора и ЖКХ, геоинформационные и навигационные технологии. Организаторы сделают акцент на поддержке стартапов и популяризации IT среди молодежи.-0-
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