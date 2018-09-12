Сеть 4G от МТС стала доступна жителям всех районных центров Гродненской области

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания МТС запустила 66 базовых станций 4G в Гродненской области, сообщили БЕЛТА в пресс-службе оператора.

Компания продолжает расширять емкость сети 4G в регионах Беларуси. В настоящее время услуги 4G от МТС доступны жителям всех районных центров Гродненской области.

Первая базовая станция 4G в области появилась в 2016 году в Гродно, в 2017 году - в Лиде, Большой Берестовице, Волковыске, Кореличах, Мостах, Островце, Сморгони и Щучине, а затем и всех остальных райцентрах области.

Вместе с развитием сети оператор совершенствует услуги и предлагает удобную линейку тарифов "4G".

Компания МТС развивает LTE совместно с инфраструктурным партнером beCloud. Сегодня преимуществами связи 4G могут пользоваться жители более 170 населенных пунктов страны.-0-