Сеть 4G от МТС стала доступна жителям всех районных центров Гродненской области

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания МТС запустила 66 базовых станций 4G в Гродненской области, сообщили БЕЛТА в пресс-службе оператора.
Компания продолжает расширять емкость сети 4G в регионах Беларуси. В настоящее время услуги 4G от МТС доступны жителям всех районных центров Гродненской области.
Первая базовая станция 4G в области появилась в 2016 году в Гродно, в 2017 году - в Лиде, Большой Берестовице, Волковыске, Кореличах, Мостах, Островце, Сморгони и Щучине, а затем и всех остальных райцентрах области.
Вместе с развитием сети оператор совершенствует услуги и предлагает удобную линейку тарифов "4G".
Компания МТС развивает LTE совместно с инфраструктурным партнером beCloud. Сегодня преимуществами связи 4G могут пользоваться жители более 170 населенных пунктов страны.-0-
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