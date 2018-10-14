14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сеть 4G стала доступна жителям всех районных центров Могилевской области, сообщили БЕЛТА в СООО "Белорусские облачные технологии" (оператор beCloud).
В этом году связь четвертого поколения появилась в Кличеве, Глуске, Кировске, Дрибине, Чаусах, Климовичах, Мстиславле, Костюковичах, Быхове, Осиповичах, Белыничах, Черикове, Хотимске, Краснополье и Славгороде. Всего в области сейчас работает 117 базовых станций LTE в 22 населенных пунктах.
Включение LTE в регионе проходило поэтапно. Первая базовая станция 4G заработала в области в декабре 2016 года в Могилеве. Затем технология появилась в Бобруйске, Круглом, Кричеве и Горках, чуть позже и в остальных районных центрах.
Инфраструктурный оператор beCloud развивает LTE в Беларуси в партнерстве с мобильными операторами. Услуги связи 4G доступны жителям более 170 населенных пунктов страны.-0-
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