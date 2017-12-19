19 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Школьники из Гродно разработали мобильное приложение для маленьких туристов. Свою работу они презентовали на областном этапе республиканского конкурса "100 идей для Беларуси", передает корреспондент БЕЛТА.

В областной финал конкурса, который прошел сегодня на базе молодежного центра "Гродно", вошли свыше 30 инновационных разработок и проектов в информационно-коммуникационной, социальной, образовательной, промышленной и социальной сферах. Одним из победителей стал проект учеников средней школы №11 Гродно, ориентированный на маленьких туристов. "Основная его цель - формирование имиджа областного центра как города, доброжелательного к туристам с маленькими детьми, а также презентация возможностей города для туристов-школьников. Разработано пять маршрутов, включающих интересные детям объекты, например, зоопарк, игровые комнаты, парки и другое", - рассказала заместитель директора СШ №11 по воспитательной работе Елена Боголейша. Маршруты представлены в виде мобильного приложения, интернет-сайта и брошюр. Информацию можно будет получить и на польском, английском, немецком языках, что актуально в свете нахождения Гродно в безвизовой зоне.

В число лучших предложений в социально-гуманитарной сфере вошла также идея "От чистого сердца". Учащийся Гродненского государственного профессионального лицея строителей №1 Олег Лобачевский презентовал проект по производству экоигрушек и головоломок из дерева для тяжелобольных детей.

Среди победителей в других сферах - разработанная лицеистами из Щучинского района картофелесажалка для мотоблока, разработка энергоэффективных крепежей от студентов ГрГУ им. Янки Купалы и проект по повышению эффективности машинного доения от представителя Гродненского государственного аграрного университета. В республиканский финал вышел и проект "Современное атравматическое покрытие с ионами серебра для лечения ран" ассистента кафедры детской хирургии Гродненского государственного медицинского университета Александра Глуткина. По завершении клинически испытаний планируется начать производство новинки, которая будет на 30-40% дешевле импортных аналогов.

Всего же для участия в республиканском финале конкурса "100 идей для Беларуси", который пройдет в начале 2018 года в Минске, на областном этапе отобрано 17 проектов. "Многие из представленных разработок уже внедрены в производство либо нашли свое воплощение в жизни. Радует, что с каждым годом количество участников конкурса в регионе растет. Важно, что идеи не остаются без внимания, не складываются в ящик стола", - отметил второй секретарь Гродненского областного комитета БРСМ Денис Черняк. В пример он привел молодежный центр "Гродно", созданный на базе бывшего кинотеатра благодаря воплощению задумки, предложенной на "100 идей для Беларуси". Кроме того, при реализации одного из проектов налажен ремонт моноблоков дизелей в локомотивном депо в Лиде.

Проект "100 идей для Беларуси" стартовал в 2011 году и стал одним из самых популярных конкурсов у белорусской молодежи. Основная его задача заключается в мотивации и развитии молодежного изобретательства и рационализаторства, оказании помощи в продвижении инновационных проектов и перспективных научно-технических разработок. В этом году конкурс имеет несколько особенностей. В частности, количество номинаций увеличено до двадцати, а участники разделены на три возрастные группы. К участию в проекте приглашаются молодые люди в возрасте от 14 до 31 года, молодые ученые в возрасте до 35 лет, а также люди с ограниченными возможностями из числа молодежи.-0-