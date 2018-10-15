Следующий экипаж полетит к МКС в запланированном ранее составе

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следующий экипаж полетит на Международную космическую станцию в декабре, его состав не поменялся и будет таким же, как планировалось изначально. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российский Центр подготовки космонавтов (ЦПК).

"Точная дата запуска следующей экспедиции на МКС пока неизвестна. Известно только, что пока старт стоит на декабрь. Состав экипажа такой же, каким был изначально: Олег Кононенко (Роскосмос), Энн Макклейн (NASA) и Давид Сен-Жак (Канадское космическое агентство)", - сказали ТАСС в Центре.

В ЦПК уточнили, что Кононенко, Макклейн и Сен-Жак были дублерами у экипажа, который в июне 2018 года отправился на МКС и сейчас находится на станции (космонавт Роскосмоса Сергей Прокопьев, астронавты NASA и Европейского космического агентства Серена Ауньон и Александер Герст).

Кроме того, Кононенко и Сен-Жак дублировали Алексея Овчинина и Ника Хейга, которые не смогли улететь на МКС 11 октября. Во время полета ракеты "Союз" произошла авария носителя, после чего экипаж перешел в режим баллистического спуска. "Союз МС-10" сел в степи Казахстана. Это первое за 35 лет чрезвычайное происшествие с носителями такого типа. Экипаж невредим, космонавтов 12 октября доставили в Москву. Переживший аварию "Союза" астронавт NASA Ник Хейг 13 октября улетел в США. Комиссия по расследованию причин аварии ракеты "Союз-ФГ" приступила к работе в Ракетно-космическом центре "Прогресс".-0-