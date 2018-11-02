Соцсети активно используются в разжигании ненависти и подстрекательстве к насилию - эксперт ООН

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Социальные сети и другие цифровые платформы активно используются в целях разжигания ненависти и подстрекательства к насилию, а также для поиска новобранцев и финансирования для экстремистских групп. Об этом заявила спецдокладчик ООН по вопросу расизма Тендаи Ачиуме, сообщается на сайте Центра новостей всемирной организации.

В докладе, представленном на рассмотрение Генассамблеи ООН, Тендаи Ачиуме говорит о резком увеличении числа расистских веб-сайтов за последние 23 года - с трех до 14 тыс., а также о росте популярности идеологии белых националистов в период с 2012 по 2018 год.

Эксперт ООН сообщила, что благодаря анонимности пользователей и недорогой связи экстремистские сообщества формируются в интернете очень быстро и активно распространяют ненависть среди пользователей. Высокотехнологичные компании, такие как YouTube, Twitter и Facebook, должны гарантировать, что их платформы не служат благотворной средой для мобилизации экстремистов, подчеркнула она.

"Этот климат нетерпимости имеет ощутимые страшные последствия для жизни людей, как мы увидели в случае антисемитского нападения (в синагоге) в Питтсбурге 27 октября 2018 года", - добавила эксперт ООН.

Тендаи Ачиуме осудила распространение экстремизма, теорий заговора и связанных с ними новостей в социальных сетях и призвала взять соблюдение прав человека за основу в борьбе с расизмом, распространением ненависти, расистскими организациями, идеологией и пропагандой ненависти. Она также выступила против националистического популизма, который некоторые политики используют для привлечения сторонников.

Эксперт ООН призвала государства - члены всемирной организации соблюдать законы, запрещающие распространение ненависти, придерживаться принципа равенства и пресекать дискриминацию, в том числе и в интернете, как того требуют международные законы.-0-