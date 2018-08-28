Создатели роботов и пилоты квадрокоптеров: новый выпуск учеников IT-лагеря МТС

Министерство образования и МТС подвели итоги IT-каникул для школьников. В этом году было организовано две смены IT-лагеря. Два двухнедельных интенсива для юных айтишников прошли в июле и августе. После обучения каждый из ребят защитил свой проект, а лучшие работы были представлены на выставке, организованной по итогам курсов.

Бесплатные занятия проходили в детском оздоровительном лагере "Горизонт". Школьников обучали по четырем тематическим курсам: основы робототехники, видеоблогинг, пилотирование квадрокоптера, цифровая фото-, мобило- и видеография. Всего программа занятий составила 180 учебных часов. Участниками проекта стали 80 детей от 6 до 17 лет.

"IT-лагерь - это проект, который выполняет сразу несколько важнейших образовательных задач. Разнонаправленные тематические курсы помогают детям осознать реальные возможности компьютера и других устройств, которыми они пользуются каждый день. Практический уклон занятий позволяет развить навыки инженерного мышления, которые так необходимы в эпоху цифровой трансформации. Все это переводит школьников на новый уровень взаимодействия с техникой и технологиями: попробовав себя в роли разработчика уже не интересно быть просто пользователем. Огромную роль играет сама интеллектуальная среда IT-лагеря: с одной стороны - сверстники-единомышленники, с которыми можно поделиться самыми смелыми идеями, с другой - опытные наставники, которые расскажут, как воплотить эти идеи в жизнь", - комментирует директор Главного информационно-аналитического центра Министерства образования Республики Беларусь Павел Лис.

IT-уроки проводили специалисты Образовательного центра Парка высоких технологий. Участники сконструировали десятки моделей роботов-животных и механизмов с использованием датчиков касания и цвета. Ребят научили управлять квадрокоптерами при любой погоде и устранять неполадки в работе техники. Ученики курса создали свои YouTube-каналы, научились писать сценарии, снимать и монтировать видеоролики.

"Компания МТС как бренд дружественный детям стремится дать полезные и в тоже время безопасные знания подрастающему поколению. Проект "IT-лагерь" знакомит современных школьников с новейшими информационными технологиями и позволяет попробовать себя в еще незнакомых направлениях. Такой формат успешно совмещает досуг и обучение. Мы видим интерес ребят, их увлеченность, живой отклик, а это и есть самый важный результат этого проекта", - отметила руководитель группы по связям с общественностью Ольга Ткаченко.

Образовательный проект "IT-лагерь" реализован второй год Министерством образования и компанией МТС в рамках соглашения о сотрудничестве. Партнером проекта выступил Образовательный центр Парка высоких технологий.

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