SpaceX осуществила запуск ракеты Falcon 9 с испанским спутником

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания SpaceX осуществила сегодня запуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутником PAZ испанской компании Hisdesat с базы ВВС США Ванденберг (штат Калифорния), сообщает ТАСС.
Ранее запуск неоднократно переносился. В последний раз - 21 февраля из-за сильного ветра.
Первая ступень Falcon 9 уже применялась для выполнения полета в космос.
Испанский спутник PAZ разработан и изготовлен консорциумом Airbus. Аппарат предназначен для картографии, мониторинга окружающей среды, оценки состояния водных, земельных и лесных ресурсов. Помимо этого спутника Falcon 9 также должна вывести на орбиту два своих экспериментальных спутника в рамках проекта Starlink. Конечная цель проекта - обеспечить доступом к интернету десятки миллионов жителей отдаленных регионов Земли. Для этого понадобится несколько тысяч таких аппаратов.-0-
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