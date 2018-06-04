SpaceX вывела на орбиту телекоммуникационный спутник SES-12

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания SpaceX вывела на орбиту новый спутник связи SES-12 с помощью ракеты Falcon 9, запущенной с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что было подтверждено успешное развертывание SES-12 на геостационарной орбите.
Новый телекоммуникационный спутник SES-12 будет обеспечивать трансляцию высококачественного изображения для стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока.
Изначально старт ракеты, состоящей из уже использовавшейся в 2017 году ступени Block 4 и обновленной ступени Block 5, был запланирован на 24 мая 2018 года, однако из-за неблагоприятных условий он три раза переносился.-0-
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