Стартуют мировые продажи новых моделей iPhone

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представленные недавно на презентации новые модели iPhone сегодня поступают в продажу в более чем в 30 странах мира, в том числе в США, Китае, Японии и ряде европейских государств. Об этом сообщает сайт об информационных технологиях и компьютерной технике iXBT.com.

Из новинок с 21 сентября можно приобрести iPhone XS и iPhone XS Max. Продажи начинаются в разное время с учетом часовых поясов в разных странах.

Яблочные телефоны начали прибывать первым оформившим предзаказы покупателям. Стартовая цена для iPhone XS составляет $999, а для iPhone XS Max - $1099.-0-