Свыше 1 млн белорусов перешли на тарифы для комфортного общения

Все больше белорусов выбирают комплексные тарифы мобильной связи для комфортных звонков и интернета. Так, в сети velcom число пользователей тарифов линеек "Комфорт" и "Комфорт+", предлагающих голосовой и интернет-безлимит, превысило 1 млн.

В продуктовом портфеле velcom тарифы линеек "Комфорт" - флагманские, к тому же - наиболее популярные. Самый активный рост абонентов пришелся на период с апреля текущего года, когда телеком-оператор предложил возможность бесплатного подключения опции "Безлимитный интернет", а также безлимитную голосовую связь без разделения на 2G и 3G.

Благодаря оптимальной комбинации сервисов и удобства в использовании линейка тарифов "Комфорт" смогла за короткий срок достичь рекордного числа подключений.

Используя "комфортные" тарифы, многие абоненты смогли оптимизировать свои расходы на связь: некоторые пользователи нашли подходящее соотношение набора услуг и их стоимости, а некоторые существенно увеличили число используемых сервисов без увеличения оплаты.

В настоящее время более половины пользователей "комфортных" тарифов используют "младший" "Комфорт", представленный почти два года назад с учетом растущих потребностей абонентов в интернет-трафике. При этом очевидна тенденция: все больше абонентов переходят на тарифы с большим объемом включенного интернет-трафика и высокой скоростью мобильного интернета.

"Интернет-трафик давно стал важной составляющей тарифных предложений, при этом тарифы мобильной связи эволюционируют в соответствии с потребностями абонентов. Изначально мы запустили знаковую линейку "Комфорт", где предложили безлимитные звонки внутри сети, большие пакеты интернет-трафика с низкой стоимостью дополнительных мегабайт и удобной нотификацией. Со временем тарифы были дополнены опцией "Безлимитный интернет", что вызвало существенный всплеск интернет-активности наших абонентов. При этом тенденция прослеживается по всей стране: как в столице, так и в регионах", - рассказала начальник управления маркетинга компании velcom Юлия Дайнеко.

Любопытно, что тренд с переходом на "комфортные" тарифы распространяется как на физических лиц, так и на компании. В феврале 2018 года была запущена линейка тарифов "Комфорт+ для бизнеса", которая за полгода стала особенно популярна среди представителей малого и среднего бизнеса.