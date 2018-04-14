Telegram будет заблокирован в России 16 апреля

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мессенджер Telegram будет заблокирован Роскомнадзором 16 апреля согласно постановлению суда, сообщает издание "Коммерсант".

Перед тем, как закрыть доступ к ресурсам Telegram на территории России, специалисты Роскомнадзора осуществляют необходимые приготовления. В настоящий момент домены web.telegram.org и t.me внесены в реестр запрещенных сайтов. Через сутки после внесения Telegram в указанную базу доступ к мессенджеру должен быть ограничен.

СМИ стало известно о том, что 16 апреля Роскомнадзор начнет блокировку Telegram.

Ранее 13 апреля Таганский суд Москвы постановил немедленно заблокировать доступ к ресурсам Telegram, удовлетворив иск Роскомнадзора. Данная мера будет действовать до тех пор, пока компания не выполнит требования властей и не предоставит Федеральной службе безопасности России ключи для декодирования сообщений пользователей. Представители Роскомнадзора и ФСБ отметили, что отказ Telegram передать ключи шифрования угрожает интересам государства, а также может способствовать деятельности террористов. -0-