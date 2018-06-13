Tesla уволит свыше 4 тыс. сотрудников для сокращения расходов

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания Tesla уволит около 9% своих сотрудников (свыше 4 тыс. человек), чтобы снизить расходы и сохранить рентабельность производства электромобилей. Как сообщает ТАСС, об этом объявил глава Tesla Илон Маск.
Илон Маск написал в Twitter, что публикует внутрикорпоративный документ, так как он уже просочился в американские СМИ.
"Tesla развивалась и эволюционировала стремительно в течение последних лет, что привело к определенному дублированию ролей и некоторых рабочих функций. Это было оправданно в прошлом, но трудно оправдать сейчас. Ввиду этого и из-за необходимости сократить расходы, но оставаться прибыльными мы приняли сложное решение рассчитать приблизительно 9% наших коллег по всей стране", - сообщил глава компании.
Difficult, but necessary Tesla reorg underway. My email to the company has already leaked to media. Here it is unfiltered: pic.twitter.com/4LToWoxScx— Elon Musk (@elonmusk) 12 июня 2018 г.
Он отметил, что планирует сосредоточить усилия на проекте в области солнечной энергетики.
Осенью 2016 года Tesla приобрела энергетическую SolarCity за $2,6 млрд. Представители Tesla заявляли, что после слияния компания намерена выпускать накопители энергии и солнечные батареи нового типа.
Tesla по итогам первого квартала 2018 года, завершившегося 31 марта, зафиксировала убытки в размере почти $710 млн. В третьем и четвертом кварталах 2017 года убытки Tesla составили соответственно $619 млн и $675 млн.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3622 BYN
|2.353 BYN
|2.363 BYN
|USD
|2.0029 BYN
|2.002 BYN
|2.01 BYN
|RUB
|3.1939 BYN
|3.175 BYN
|3.197 BYN