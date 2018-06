Tesla уволит свыше 4 тыс. сотрудников для сокращения расходов

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания Tesla уволит около 9% своих сотрудников (свыше 4 тыс. человек), чтобы снизить расходы и сохранить рентабельность производства электромобилей. Как сообщает ТАСС, об этом объявил глава Tesla Илон Маск.

Илон Маск написал в Twitter, что публикует внутрикорпоративный документ, так как он уже просочился в американские СМИ.

"Tesla развивалась и эволюционировала стремительно в течение последних лет, что привело к определенному дублированию ролей и некоторых рабочих функций. Это было оправданно в прошлом, но трудно оправдать сейчас. Ввиду этого и из-за необходимости сократить расходы, но оставаться прибыльными мы приняли сложное решение рассчитать приблизительно 9% наших коллег по всей стране", - сообщил глава компании.

Difficult, but necessary Tesla reorg underway. My email to the company has already leaked to media. Here it is unfiltered: pic.twitter.com/4LToWoxScx