Tesla уволит свыше 4 тыс. сотрудников для сокращения расходов

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания Tesla уволит около 9% своих сотрудников (свыше 4 тыс. человек), чтобы снизить расходы и сохранить рентабельность производства электромобилей. Как сообщает ТАСС, об этом объявил глава Tesla Илон Маск.

Илон Маск написал в Twitter, что публикует внутрикорпоративный документ, так как он уже просочился в американские СМИ.

"Tesla развивалась и эволюционировала стремительно в течение последних лет, что привело к определенному дублированию ролей и некоторых рабочих функций. Это было оправданно в прошлом, но трудно оправдать сейчас. Ввиду этого и из-за необходимости сократить расходы, но оставаться прибыльными мы приняли сложное решение рассчитать приблизительно 9% наших коллег по всей стране", - сообщил глава компании.

Difficult, but necessary Tesla reorg underway. My email to the company has already leaked to media. Here it is unfiltered: pic.twitter.com/4LToWoxScx — Elon Musk (@elonmusk) 12 июня 2018 г.

Он отметил, что планирует сосредоточить усилия на проекте в области солнечной энергетики.

Осенью 2016 года Tesla приобрела энергетическую SolarCity за $2,6 млрд. Представители Tesla заявляли, что после слияния компания намерена выпускать накопители энергии и солнечные батареи нового типа.

Tesla по итогам первого квартала 2018 года, завершившегося 31 марта, зафиксировала убытки в размере почти $710 млн. В третьем и четвертом кварталах 2017 года убытки Tesla составили соответственно $619 млн и $675 млн.-0-