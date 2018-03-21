Toyota приостановила испытания беспилотных автомобилей после смертельного ДТП

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Японская корпорация Toyota Motor заявила о приостановке испытаний беспилотных автомобилей в США после смертельного ДТП с участием беспилотника Uber, сообщает ТАСС.

Toyota Motor проводила испытания своих беспилотников на обычных дорогах в американских штатах Мичиган и Калифорния. Компания отрабатывает сейчас на дорогах США две системы. Первая - это полностью беспилотное автоматическое вождение, испытание которого сейчас приостановлено. Вторая система позволяет брать на себя управление машиной только в экстренных ситуациях. Ее испытания продолжаются.

18 марта в ходе испытаний беспилотная машина компании Uber насмерть сбила пешехода в штате Аризона. По данному факту проводится расследование. По некоторой информации, сбита была женщина, которая нарушила ПДД и появилась перед автомобилем слишком неожиданно. Избежать этого инцидента якобы было невозможно.-0-