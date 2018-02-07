Центральный ускоритель ракеты Falcon Heavy разбился при посадке

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центральный ускоритель ракеты Falcon Heavy, запущенной компанией SpaceX с космодрома на мысе Канаверал (Флорида), разбился при посадке, сообщают информагентства.
Часть ракеты влетела в воду на скорости около 500 км/ч, промахнувшись мимо посадочной платформы на 100 м. При этом два дополнительных ускорителя цели, они совершили успешную посадку на наземных платформах.
Запуск состоялся 6 февраля во Флориде. Прямую трансляцию вел сайт компании.
Максимальная грузоподъемность новой ракеты Falcon почти 64 т, на Марс ракета сможет доставить около 17 т груза. В качестве тестовых испытаний Илон Маск отправил на гелиоцентрическую орбиту автомобиль Tesla Roadster. -0-
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